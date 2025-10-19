У ніч на 19 жовтня угруповання ХАМАС передало представникам Червоного Хреста тіла ще двох ізраїльських заручників. Одне з тіл вдалося ідентифікувати.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

ХАМАС передав Ізраїлю тіла двох заручників

Згодом в Ізраїлі підтвердили, що одне з тіл належить Ронену Енгелю.

Він загинув 7 жовтня 2023 року, коли під час нападу бойовиків на кібуц Нір-Оз захищав свою родину.

Його дружину та двох доньок також захопили в полон, але в листопаді 2023 року їх звільнили.

Передача тіл відбувається поетапно в межах чинної угоди про припинення вогню. Згідно з її умовами, ХАМАС має повернути Ізраїлю останки 28 загиблих заручників.

На цей момент передано вже 13 тіл, однак одне з них, як з’ясувалося, не належало заручнику.

– Ми не підемо на компроміс у цьому питанні, – заявив речник уряду Ізраїлю.

У відповідь представники ХАМАС заявляють, що для пошуку тіл у зруйнованому анклаві потрібна важка техніка, використання якої блокує Ізраїль.

Ситуація на Близькому Сході

13 жовтня у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою Саміт миру в Шарм-ель-Шейху.

Під час заходу лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню в Секторі Гази. ХАМАС і Ізраїль не брали участі в підписанні документа.

Того ж дня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку сімох, а потім ще тринадцятьох. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому.

Увечері 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2 тис. ув’язнених палестинців у межах обміну. Серед них – 250 осіб, засуджених за тероризм, та 1 718 людей, заарештованих під час війни в Газі.

До слова, сьогодні Ізраїль завдав авіаударів по місту Рафах у південній частині Сектора Гази. Це сталося під час сутичок між ізраїльськими силами та бойовиками ХАМАС.

