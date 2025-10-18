В Ирландии гражданину Сомали предъявили обвинение в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давиденко в центре для беженцев.

Как сообщает ирландский вещатель RTE, имя подозреваемого не называют, поскольку он несовершеннолетний.

Однако он уже предстал перед Дублинским окружным судом вечером 18 октября. По информации издания, на слушании присутствовали социальный работник и назначенный судом опекун.

По информации журналистов, детектив Марк Квилл отметил, что сомалиец ничего не ответил, когда ему предъявляли обвинение в присутствии социального работника и переводчика.

Суд принял решение взять подозреваемого под стражу и поместить его в детский следственный изолятор Оберстаун, расположенный в Дублине.

Его адвокату сообщили, что несовершеннолетнему обеспечат немедленную психиатрическую и медицинскую помощь в учреждении.

В то же время сообщается, что на следующем слушании обеспечат участие переводчика с сомалийского языка.

Ожидается, что обвиняемого доставят в суд по делам детей 21 октября. Адвокат настоял, чтобы его подзащитный присутствовал лично, а не появлялся на заседании через видеосвязь.

В среду, 15 октября, в Дублине трагически погиб 17-летний украинец Вадим Давиденко. Парень умер от ножевого ранения в центре приема беженцев Tusla. Еще одного молодого иностранца и женщину с ранениями госпитализировали.

СМИ сообщают, что полицию вызвали после конфликта между двумя подростками: гражданином Украины и юношей из Африки, который сейчас является главным подозреваемым в убийстве. Сотрудница заведения, которая пыталась их разнять, получила ранения.

По словам друга семьи, с которым разговаривали журналисты Irish Times и Daily Mail, Вадим Давиденко мечтал стать экспертом по кибербезопасности и встать на защиту Украины в составе киберподразделения.

Однако парня убили вскоре после того, как он прибыл в Ирландию. Сейчас посольство Украины в Ирландии работает над тем, чтобы вернуть тело подростка на родину.

