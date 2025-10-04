В США губернатор штата Северная Каролина Джош Стайн подписал так называемый Закон Ирины, созданный после убийства гражданки Украины Ирины Заруцкой.

Об этом сообщили Джош Стайн в видеообращении, Fox News и ABC11.

Закон Ирины в США: что предусматривает

По информации иностранных журналистов, подписанный закон усиливает проверку преступников, освобожденных под залог. Документ предусматривает запрет на безналичный залог за некоторые насильственные преступления и для большинства рецидивистов.

Закон ограничивает дискреционные полномочия мировых судей и магистратов при принятии решений об освобождении до суда. Кроме этого, документ позволяет главному судье штата отстранять мировых судей и требует от большего количества обвиняемых проходить оценку психического здоровья.

Губернатор штата Северная Каролина поддержал эти предложения и подписал законопроект. Однако ряд пунктов в этом документе не обошлись без критики Джоша Стайна.

Изначально законопроект поддерживали представители обеих партий в США, однако позже вокруг него разгорелись острые споры из-за предложения поправки, которая могла бы позволить Северной Каролине восстановить смертную казнь, в частности альтернативными методами, а не только смертельной инъекцией.

— Самое тревожное: в последнюю минуту в него добавили поправку, которой хотят ввести в Северной Каролине смертную казнь через расстрел. Это варварство. Не будет никаких расстрелов при моем пребывании на посту губернатора, — заявил Джош Стайн.

Он раскритиковал законопроект, назвав его лишенным амбиций и стратегического видения. Губернатор призвал законодателей вернуться к работе и принять предложенный всеобъемлющий план действий в сфере общественной безопасности.

Среди ключевых элементов предложенного пакета мер — увеличение присутствия полиции на улицах, с акцентом на хорошо подготовленных и преданных обществу офицеров, которые будут работать над укреплением доверия и обеспечением безопасности.

Предлагается также ввести программы профилактики насилия, в частности, защиту детей от вовлечения в деятельность банд и поддержку лиц с зависимостью.

Еще один важный момент будет касаться введения комплексной проверки биографических данных для предотвращения попадания оружия в руки преступников или лиц с повышенным риском.

В то же время предлагается механизм временного изъятия оружия у тех, кто может представлять угрозу для себя или окружения, в частности, по инициативе родственников или правоохранительных органов. Отдельное внимание предлагают уделить финансированию системы психического здоровья.

В конце августа в США убили украинскую беженку Ирину Заруцкую, которая приехала туда после полномасштабного вторжения России в Украину.

