В Ірландії громадянину Сомалі висунули обвинувачення у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка в центрі для біженців.

Обвинувачення у вбивстві українського підлітка в Ірландії

Як повідомляє ірландський мовник RTE, імені підозрюваного не називають, адже він неповнолітній.

Проте він уже постав перед Дублінським окружним судом увечері 18 жовтня. За інформацію видання, на слуханні були присутніми соціальний працівник і призначений судом опікун.

За інформацію журналістів, детектив Марк Квілл зазначив, що сомалієць нічого не відповів, коли йому висували обвинувачення в присутності соціального працівника та перекладача.

Суд ухвалив рішення взяти підозрюваного під варту та помістити його до дитячого слідчого ізолятора Оберстаун, розташованого в Дубліні.

Його адвокату повідомили, що неповнолітньому забезпечать негайну психіатричну й медичну допомогу в установі.

Водночас повідомлено, що на наступному слуханні забезпечать участь перекладача з сомалійської мови.

Очікується, що обвинуваченого доставлять до суду в справах дітей 21 жовтня. Адвокат наполіг, щоб його підзахисний був присутній особисто, а не з’являвся на засіданні через відеозв’язок.

Вбивство українця Вадима Давиденка в Ірландії

У середу, 15 жовтня, у Дубліні трагічно загинув 17-річний українець Вадим Давиденко. Хлопець помер від ножового поранення в центрі приймання біженців Tusla. Ще одного юнака-іноземця та жінку з пораненнями госпіталізували.

ЗМІ повідомляють, що поліцію викликали після конфлікту між двома підлітками: громадянином України та юнаком з Африки, який зараз є головним підозрюваним у вбивстві. Співробітниця закладу, яка намагалася розборонити їх, дістала поранення.

За словами друга сім’ї, з яким говорили журналісти Irish Times і Daily Mail, Вадим Давиденко мріяв стати експертом з кібербезпеки та стати на захист України у складі кіберпідрозділу.

Проте хлопця вбили незадовго після того, як він прибув до Ірландії. Наразі посольство України в Ірландії працює над тим, щоб повернути тіло підлітка в рідну країну.

