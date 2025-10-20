Президент США Дональд Трамп заявив, що спроби укласти угоду між Україною та Росією впираються в особисту ненависть між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Зеленський і Путін ненавидять одне одного – Трамп

– У мене залишилася ще одна тема – Росія і Україна, і, думаю, ми до цього дійдемо, але все виявилося непросто, тому що у вас два лідери, які щиро ненавидять один одного. Розумієте? Неможливо отримати все відразу, правда? Вони ненавидять один одного понад усе, і саме це робить ситуацію досить складною. Але на перший погляд звучить легко, – сказав він під час зустрічі з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом у понеділок, 20 жовтня.

Трамп додав, що наразі намагається укласти мирну угоду.

– Якщо вони погодяться – чудово. Якщо ні – багато людей заплатять велику ціну, – зазначив президент США.

Нагадаємо, що у серпні Дональд Трамп пояснив, чому російський диктатор уникає зустрічі із президентом України.

За його словами, Зеленський не подобається Путіну. Трамп назвав війну України з Росією “конфліктом особистостей”.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що “російським окупантам нічого не подарують і нічого не забудуть – ані захоплених територій, ані скоєних злочинів”.

Цю заяву він зробив у відповідь на повідомлення у західній пресі про нібито готовність Путіна до територіальних поступок в Україні.

