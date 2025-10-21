Росія повторила свої попередні умови щодо мирної угоди з Україною у приватному комюніке non-paper, яке було надіслане США минулими вихідними.

Про це агентству Reuters повідомили джерела.

Росіяни повторили свої попередні вимоги щодо мирної угоди

У повідомленні Росія знову висунула вимогу взяти під свій контроль увесь Донбаський регіон України, сказав один із американських чиновників.

Така позиція фактично відкидає точку зору президента США Дональда Трампа, який вважає, що лінія фронту має бути “заморожена” на поточних позиціях.

Білий дім і посольство Росії у Вашингтоні поки що не відповіли на запити про коментар.

Новина про non-paper (дипломатичний термін, що позначає неформальний документ, який передає позицію однієї сторони іншій) з’явилася на тлі зростаючих сумнівів щодо можливості проведення запланованого саміту між Трампом і президентом РФ Путіним у Будапешті.

– У найближчому майбутньому таких планів немає, – повідомив Reuters представник Білого дому.

Трамп провів телефонну розмову з Путіним у четвер, 16 жовтня. Після неї президент США заявив, що зустріч у Будапешті може відбутися, ймовірно, протягом наступних двох тижнів.

Як писали ЗМІ, під час приватної зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня, американські чиновники представили українському лідеру запропонований Кремлем план – відмовитися від Донбасу в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей.

Зеленський відкинув цю пропозицію, після чого Трамп публічно заявив, що лінія фронту має бути “заморожена”.

Росія також повторила у приватному комюніке свою попередню позицію про те, що жодні війська НАТО не повинні бути розміщені в Україні в рамках будь-якої мирної угоди, повідомив один із чиновників.

