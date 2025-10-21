Глава Ліберально-демократичної партії Японії Санае Такаїті обрана першою жінкою-прем’єром країни. Вона стала 104-м очільником уряду Японії.

Про це повідомляє видання Kyodo.

Санае Такаїті – прем’єрка Японії

Ексочільниця МВС Японії Санае Такаїті була обрана очільницею уряду після голосування у парламенті. Вона була схвалена обома палатами парламенту як наступниця Сігеру Ісіби, оскільки опозиційні сили не змогли висунути спільного кандидата.

У голосуванні нижньої палати 64-річна Такаїті здобула перемогу, набравши 237 голосів у першому турі. Щоб уникнути другого туру, кандидат має набрати 233 голоси.

Повідомляється, що у вівторок імператор Японії Нарухіто затвердить обрання Такаїті на посаду прем’єр-міністра.

Раніше Кабінет міністрів Японії на чолі з прем’єр-міністром Сігеру Ісібою пішов у відставку напередодні запланованого парламентського голосування щодо кандидатури нового прем’єра.

За інформацією ЗМІ, Такаїті обрала свого головного суперника на виборах глави ЛДП Сіндзіро Коїдзумі новим міністром оборони. Інший її опонент Йосімаса Хаясі стане главою МВС. Колишній генсек кабміну Японії Тосіміцу Мотегі, ймовірно, обійме посаду глави МЗС.

Нагадаємо, на початку жовтня Санае Такаїті перемогла у другому турі виборів глави правлячої Ліберально-демократичної партії.

Санае Такаїті: що відомо про неї

64-річна Санае Такаїті відома своїми жорсткими поглядами на безпеку та виступає за перегляд конституції Японії, а саме пункту про відмову країни від мілітаризму.

Такаїті вважають прихильницею правих і націоналістичних поглядів. Вона є членом ультранаціоналістичної організації Nippon Kaigi та противницею Китаю. Неодноразово відвідувала синтоїстське святилище Ясукуні, що є символом японського мілітаризму. Візити до цього храму японських високопосадовців традиційно викликають різку реакцію у Пекіні, Пхеньяні та Сеулі.

