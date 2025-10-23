Найбільші державні нафтові компанії Китаю зупинили морські закупівлі російської нафти після запровадження США санкцій проти Роснефті та Лукойлу.

Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на джерела Reuters.

Компанії в КНР зупинили закупівлю роснафти

Зазначається, що йдеться про державні китайські компанії Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil.

Китай щодня морем імпортує близько 1,4 млн барелів російської нафти, при цьому більшу частину закупівель здійснюють незалежні НПЗ, зокрема дрібні оператори. Держкомпанії, за оцінками аналітиків Vortexa Analytics, купують менше 250 тис. барелів на добу, тоді як за даними Energy Aspects — близько 500 тис. барелів.

Незалежні нафтопереробні заводи, ймовірно, призупинять закупівлі, щоб оцінити вплив санкцій, але водночас залишаються зацікавленими у подальших поставках російської нафти.

Китай щодня імпортує близько 900 тис. барелів російської нафти трубопроводом, причому вся вона надходить до PetroChina, яка, за оцінками низки трейдерів, навряд чи потрапить під санкції.

Нафтопереробні заводи другого за величиною покупця російської нафти, Індії, також планують суттєво скоротити імпорт.

Крім того, минулого тижня Велика Британія припинила закупівлі російської нафти після включення до свого санкційного списку Роснефті, Лукойлу, суден тіньового флоту та китайських підприємств, зокрема великого китайського нафтопереробного заводу.

Зниження попиту з боку двох найбільших споживачів Росії змусить імпортерів шукати альтернативні джерела постачання, що, як зазначається, може спричинити зростання світових цін на нафту, зокрема на несанкціоновану нафту з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.

