Лидеры государств Европейского Союза после обсуждений на заседании Европейского совета 23 октября внесли изменения в проект выводов в части, касающейся замороженных активов России.

Из документа было удалено прямое упоминание о плане ЕС использовать эти средства для финансовой и военной поддержки Украины в 2026-2027 годах.

Об этом сообщает Европейская правда после ознакомления с финальной версией выводов Европейского совета от 23 октября, касающихся замороженных активов РФ (раздел Украина, пункт 8).

Из выводов Евросовета убрали упоминание об активах РФ

Лидеры ЕС убрали из абзаца выводов Евросовета о замороженных российских активах призыв к Еврокомиссии разработать план по их использованию в пользу Украины в 2026-2027 годах.

— Европейский совет обязуется решить насущные финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы, в частности в отношении ее военных и оборонных усилий. Поэтому Европейский совет призывает Комиссию как можно скорее представить варианты финансовой поддержки на основе оценки потребностей Украины в финансировании и приглашает Комиссию и Совет продолжить работу, чтобы Европейский совет мог вернуться к этому вопросу на своем следующем заседании, – так выглядит пункт 8 выводов Евросовета от 23 октября.

Следующее плановое заседание Европейского совета запланировано на 18-19 декабря 2025 года в Брюсселе.

В проекте выводов упоминалось использование активов РФ

В предварительном проекте выводов саммита ЕС, актуальном по состоянию на 21 октября, отмечалось, что Евросовет призывает Европейскую комиссию “как можно скорее представить конкретные предложения, которые предусматривали бы возможное постепенное использование денежных остатков, связанных с замороженными российскими активами, в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, с обеспечением надлежащей европейской солидарности и распределения рисков”.

Однако в финальном варианте этого предложения уже нет. Теперь в выводах саммита ЕС от 23 октября российские активы упоминаются только в контексте возмещения Украине ущерба, нанесенного агрессивной войной России.

На изменении формулировки текста об использовании замороженных активов РФ настаивала Бельгия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подписал выводы Евросовета по Украине от 23 октября, и документ был принят 26 государствами-членами ЕС из 27, отдельно от основного текста.

В представленной Еврокомиссией оборонной “дорожной карте” ЕС отмечается, что репарационный заем для Украины с использованием российских активов должны согласовать до конца 2025 года.

