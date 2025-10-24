У берегов Краснодарского края России в акватории Черного моря зафиксирован новый выброс мазута.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, пятно происходит из затонувших около десяти месяцев назад танкеров и содержит примерно 900 тонн нефтепродуктов.

Разлив нефти в Черном море

Несмотря на масштабы экологической угрозы, российские власти не принимают реальных мер по ликвидации последствий.

Сейчас смотрят

Губернатор региона заявил, что “ничего не нужно делать, нужно просто убирать”.

На этом, по словам ЦПД, и ограничиваются все действия чиновников, которые продолжают притворяться, что ситуация под контролем.

Тем временем состояние в Керченском проливе только ухудшается: продолжается сезон штормов, и волны активно выносят мазут на берег.

Обломки затонувших судов до сих пор не подняты со дна, а это означает, что источник утечки даже не попытались устранить.

Признаки загрязнения уже фиксируют у Анапы, однако эксперты не исключают, что от новых выбросов может пострадать и побережье оккупированного Крыма.

По словам ЦПД, Черное море постепенно превращается в токсическую зону из-за бездействия российских чиновников.

Это, как отмечается, наглядная демонстрация российского хозяйствования: отсутствие контроля, нежелание решать проблемы и безразличие к людям – все это ощущают жители не только российских регионов, но и временно оккупированных территорий.

Напомним, ранее в ЦПД опровергли фейк о якобы захвате россиянами Острова в Херсоне.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.