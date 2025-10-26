Президент Дональд Трамп приєднався до підписання мирної угоди між Камбоджею і Таїландом під час саміту країн Південно-Східної Азії в Малайзії.

Про це повідомляють CNN та AP News.

Мирна угода Камбоджі з Таїландом

Дональд Трамп підписав мирну угоду разом із прем’єр-міністром Камбоджі Хуном Манетом та прем’єр-міністром Таїланду Анутіном Чарнвіракулом. Це сталося під час церемонії в Куала-Лумпурі на тлі герба Сполучених Штатів і напису Досягнення миру.

Таїланд звільнить камбоджійських в’язнів, а Камбоджа почне виводити важку артилерію в межах першої фази угоди.

Спостерігачі будуть стежити за ситуацією, щоб уникнути поновлення бойових дій.

– Ми зробили те, що багато хто вважав неможливим, – сказав Трамп.

Прем’єр-міністр Камбоджі назвав це історичним днем, а прем’єр-міністр Таїланду сказав, що угода створює основу для тривалого миру.

Церемонія стала першою подією для Трампа після прибуття на щорічний саміт Асоціації країн Південно-Східної Азії, який відбувається у Куала-Лумпурі.

HISTORIC PEACE BETWEEN THAILAND & CAMBODIA. President Trump and Malaysia’s Prime Minister Anwar Ibrahim hosted the Prime Ministers of Thailand and Cambodia for the signing of the ‘Kuala Lumpur Peace Accords’—a historic peace declaration. pic.twitter.com/BZRJ2b2KLY — The White House (@WhiteHouse) October 26, 2025

Пізніше президент США у межах турне вирушить з візитами до Японії та Південної Кореї, де, ймовірно, зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Напруження між Камбоджею та Таїландом переросли в п’ятиденний конфлікт у липні, в результаті якого загинули десятки цивільних осіб. Також сотні тисяч людей були змушені покинути свої домівки.

Початкове перемир’я, досягнуте за посередництва Малайзії, було підписано 28 липня після того, як президент США провів телефонні переговори з лідерами обох сторін і попередив їх, що не укладатиме торговельних угод з жодною зі сторін, якщо конфлікт триватиме.

