Китай має докласти зусиль, щоб допомогти завершити повномасштабну війну Росії проти України.

Про це заявив державний секретар Святого Престолу і Ватикану П’єтро Паролін на полях візиту до дитячої лікарні в Римі, пише Vatican News.

Ватикан про зусилля Китаю для завершення війни

Паролін закликав міжнародну спільноту покласти край війнам та наголосив, що для цього потрібна ширша участь різних країн, серед яких – Китай.

На його думку, безперечно, необхідна участь США та більш помітна роль Європи.

– Китай має, що сказати. Власне, президент Трамп зараз перебуває в Китаї та на Далекому Сході, щоб обговорити це питання, – звернув увагу він.

На думку державного секретаря Святого Престолу і Ватикану, внесок кожної країни справді потрібен, щоб зробити кілька кроків до миру.

Водночас Паролін наголосив, що зараз тривають певні переговори для завершення війни Росії проти України. Він висловив сподівання, що діалог завершиться успіхом.

28 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, Китай давав Росії верстати для зброї та допомагав обходити санкції.

Глава держави прагне, щоб Пекін припинив постачати Москві озброєння та найманців, а також тиснув на Росію для завершення повномасштабної війни проти України.

