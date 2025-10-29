Масована нічна атака дронів на РФ: горіли НПЗ та обмежували роботу аеропортів
У ніч проти 29 жовтня безпілотники вдарили по нафтопереробних і нафтохімічних заводах Росії.
Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.
Атака на завод НС-Ойл
За свідченнями місцевих мешканців, дрони атакували нафтопереробний завод НС-Ойл у селищі Новоспаське Ульяновської області.
Губернатор регіону підтвердив сам факт атаки в Новоспаському районі, однак не згадав про підприємство.
Згідно з відкритими даними, цей завод займається переробкою та підготовкою до переробки нафти, а його річна потужність становить близько 30 тисяч тонн.
Атака на завод Ставролен
Крім того, тієї ж ночі безпілотники атакували нафтохімічний завод Ставролен у місті Будьоннівськ Ставропольського краю.
Ставролен є одним із провідних виробників поліетилену та поліпропілену в Росії.
Глава регіону визнав факт удару по місту, зазначивши, що “істотних збитків атака не завдала”.
Вибухи також чули у республіці Марій Ел, очевидці зафіксували вогняну заграву в селищі міського типу Оршанка.
Аеропорти припиняли роботу
Через повітряну тривогу та загрозу атак Росавіація тимчасово обмежувала роботу низки аеропортів.
Зокрема, у Москві, Владикавказі, Волгограді, Геленджику, Грозному, Казані, Краснодарі, Ульяновську, Чебоксарах, Пензi, Саратові та Самарі.
За офіційними даними, всі обмеження наразі зняті, включно з московським аеропортом Шереметьєво.
Міністерство оборони Росії заявило, що протягом ночі над територією країни було збито 100 українських безпілотників.