Над Балтийским морем польские истребители перехватили российский Ил-20
Во вторник, 28 октября, пара польских истребителей МиГ-29 осуществила перехват российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х (Twitter).
Польские ВВС перехватили российский самолет
Как отмечается, российский Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, не представив план полета и выключив транспондер, что делает невозможным его идентификацию гражданскими радарами.
При этом польские военные уточнили, что самолет не нарушал воздушное пространство Польши.
– Благодаря высокой боевой готовности, профессионализму пилотов и эффективной работе системы противовоздушной обороны действия были проведены быстро, эффективно и безопасно, – отметили в командовании.
Ранее, 23 октября, Вооруженные силы Литвы сообщили о нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами Су-30 и Ил-78, находившимися над территорией около 18 секунд.
Для их перехвата были подняты истребители испанских ВВС.
Россия неоднократно совершала провокационные полеты вблизи границ НАТО, в частности вторжение в воздушное пространство Эстонии в сентябре стало одним из самых резонансных событий последних месяцев.
Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич ранее отмечал, что решительная реакция Альянса на такие инциденты в Польше и Эстонии заставила Россию действовать более осторожно.
Фото: Оперативное командование Вооруженных сил Польши