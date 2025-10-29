Судно з нафтою для Індії розвернулося після американських санкцій — Bloomberg
Танкер Фурія, який перевозив російську нафту до Індії, несподівано розвернувся в Балтійському морі й зараз стоїть на якорі.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Танкер з російською нафтою розвернувся біля берегів Індії
За даними моніторингу, танкер з російською нафтою Фурія рухався протокою між Данією та Німеччиною, однак у вівторок різко змінив курс у районі Фемарн-Бельту та майже повністю зупинився.
Це сталося всього через тиждень після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти двох найбільших експортерів російської нафти — Роснефті та Лукойлу.
Міністерство фінансів США дало компаніям термін до 21 листопада, щоб завершити всі операції, пов’язані з цими енергетичними гігантами.
Нові обмеження фактично ставлять під загрозу постачання дешевої російської нафти на індійські нафтопереробні заводи.
За даними Bloomberg, керівники індійських нафтопереробних компаній уже прогнозують різке скорочення імпорту з Росії.
Ще 20 жовтня Фурія вийшла з російського порту Приморськ, завантаживши близько 730 тис. барелів сирої нафти марки Urals.
Пунктом призначення був порт Сікка в індійському штаті Гуджарат — один із основних хабів компаній Reliance Industries та Bharat Petroleum.
Очікувалося, що судно прибуде туди в середині листопада.
Втім, згодом маршрут змінили — у системі з’явився новий пункт призначення: єгипетський Порт-Саїд.
Це проміжна точка для суден, які проходять Суецький канал і можуть коригувати маршрут уже після його перетину.
Тим часом індійські нафтопереробні компанії шукають обхідні шляхи через дрібних трейдерів, а Reliance Industries почала поступово переходити на постачання з Іраку та Катару.