Танкер Фурія, який перевозив російську нафту до Індії, несподівано розвернувся в Балтійському морі й зараз стоїть на якорі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Танкер з російською нафтою розвернувся біля берегів Індії

За даними моніторингу, танкер з російською нафтою Фурія рухався протокою між Данією та Німеччиною, однак у вівторок різко змінив курс у районі Фемарн-Бельту та майже повністю зупинився.

Це сталося всього через тиждень після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти двох найбільших експортерів російської нафти — Роснефті та Лукойлу.

Міністерство фінансів США дало компаніям термін до 21 листопада, щоб завершити всі операції, пов’язані з цими енергетичними гігантами.

Нові обмеження фактично ставлять під загрозу постачання дешевої російської нафти на індійські нафтопереробні заводи.

За даними Bloomberg, керівники індійських нафтопереробних компаній уже прогнозують різке скорочення імпорту з Росії.

Ще 20 жовтня Фурія вийшла з російського порту Приморськ, завантаживши близько 730 тис. барелів сирої нафти марки Urals.

Пунктом призначення був порт Сікка в індійському штаті Гуджарат — один із основних хабів компаній Reliance Industries та Bharat Petroleum.

Очікувалося, що судно прибуде туди в середині листопада.

Втім, згодом маршрут змінили — у системі з’явився новий пункт призначення: єгипетський Порт-Саїд.

Це проміжна точка для суден, які проходять Суецький канал і можуть коригувати маршрут уже після його перетину.

Тим часом індійські нафтопереробні компанії шукають обхідні шляхи через дрібних трейдерів, а Reliance Industries почала поступово переходити на постачання з Іраку та Катару.

