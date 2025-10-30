Російська нафтова компанія Лукойл прийняла пропозицію від Gunvor Group щодо продажу закордонного підрозділу Lukoil International GmbH після запровадження санкцій США проти компанії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Лукойл продає свої закордонні активи: що відомо

У Лукойл заявили, що російська компанія прийняла пропозицію Gunvor і зобов’язалася не вести переговори з іншими потенційними покупцями.

Однак потенційна угода ще підлягає схваленню урядом США.

Лукойл є найбільш міжнародно диверсифікованим російським нафтовим гігантом.

Компанія має видобувні підприємства в колишніх радянських країнах — Казахстані, Узбекистані та Азербайджані, а також в Єгипті, Об’єднаних Арабських Еміратах та західноафриканських країнах: Гані, Нігерії, Камеруні та Конго.

Варто зазначити, що російська нафтова компанія почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів після американських санкцій.

Що відомо про компанію Gunvor Group

Gunvor Group — це швейцарська енергетична компанія, заснована у 2000 році у Женеві.

Вона займається торгівлею нафтою, газом та іншими енергоносіями у всьому світі.

Компанія входить до п’ятірки найбільших енерготрейдерів планети та має офіси у Швейцарії, Сінгапурі, США, Великій Британії та на Кіпрі.

Gunvor купує, транспортує та продає сиру нафту, природний газ, нафтопродукти й скраплений газ (LNG), а також інвестує в інфраструктурні проєкти — нафтотермінали, трубопроводи, сховища та відновлювану енергетику.

Компанію заснували Торбйорн Торнквіст (Швеція) і Геннадій Тимченко (Росія), який згодом потрапив під санкції Заходу через близькість до Кремля.

Нагадаємо, що 22 жовтня США запровадили санкції проти Лукойла і Роснефти.

Обмеження щодо найбільших нафтовидобувників були введені “у зв’язку з відсутністю у Росії серйозної прихильності мирному процесу, спрямованому на припинення війни в Україні”, зазначили в Міністерстві фінансів США.

Разом з головними організаціями Лукойла і Роснефти до санкційного списку потрапили дочірні підприємства, зокрема ті, що проводять геологорозвідку, видобуток нафти й газу, керують родовищами та займаються логістикою.

