Президент США Дональд Трамп оголосив, що доручив Департаменту війни відновити випробування ядерної зброї вперше з 1992 року, щоб зрівняти умови з іншими країнами.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Відновлення ядерних випробувань у США

Трамп наголосив, що під час його першого президентського терміну США повністю оновили й модернізували арсенал ядерних озброєнь.

— Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. Через її величезну руйнівну силу я не хотів цього робити, але не мав вибору, — написав американський президент.

За його словами, Росія посідає друге місце за кількістю ядерних боєголовок, а Китай — третє, але може досягти паритету з США протягом п’яти років.

Трамп зазначив, що процес випробувань розпочнеться негайно.

Під час перельоту з Південної Кореї 30 жовтня Трамп заявив журналістам на борту Air Force One, що відновлення ядерних випробувань після 30-річного мораторію буде доречним.

— Здається, всі вони проводять ядерні випробування. У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-кого. Ми не проводимо випробування… але оскільки інші проводять випробування, я думаю, що доречно, щоб ми також це робили, — пояснив президент США.

Трамп не уточнив, коли й де відбудуться ядерні випробування, сказавши лише:

— У нас є випробувальні полігони. Про це буде оголошено.

Водночас американський президент підтримав денуклеаризацію – процес скорочення або повної відмови від ядерної зброї.

— Я хотів би побачити денуклеаризацію. Це те, про що ми насправді говоримо з Росією, і Китай буде долучений до цього, якщо ми щось зробимо,— сказав Трамп.

За даними серпневого звіту Дослідницької служби Конгресу, США знадобиться від 24 до 36 місяців для проведення випробування ядерної зброї після президентського наказу.

Варто зазначити, що жодна з трьох основних ядерних держав – Росія, США та Китай – не випробовувала ядерну зброю з 1996 року, коли останнє тестування провів Китай.

Росія востаннє випробувала ядерний пристрій у 1990 році, США — у 1992 році.

Однак ядерні держави продовжують розробляти та випробовувати системи доставки ядерних боєголовок.

Зокрема, декілька днів тому Росія заявила, що успішно випробувала суперторпеду Посейдон з ядерним двигуном.

