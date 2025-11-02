Заплановані адміністрацією президента США Дональда Трампа випробування ядерної зброї не передбачають підриву бойових ядерних зарядів.

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт в ефірі телеканалу Fox News.

Випробування ядерної зброї США: що відомо

За словами Райта, йдеться про так звані системні або некритичні випробування.

– Це не ядерні вибухи. Це те, що ми називаємо некритичними вибухами, – пояснив він.

Очільник Міненерго уточнив, що під час таких тестів перевіряються всі компоненти ядерної зброї, окрім самої ядерної реакції.

Це потрібно, щоб упевнитися, що система функціонує правильно та “здатна забезпечити необхідну геометрію для потенційного ядерного підриву”.

Президент США Дональд Трамп 30 жовтня оголосив, що Сполучені Штати “негайно” розпочнуть випробування ядерної зброї, оскільки “це роблять інші країни”.

Як повідомляється, рішення про початок випробувань Трамп ухвалив під час свого турне країнами Далекого Сходу, після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Ця заява пролунала невдовзі після того, як російський президент Володимир Путін двічі за останній тиждень повідомив про успішні випробування зброї з ядерними енергетичними установками – міжконтинентальної ракети Буревісник, яку, за словами Москви, “неможливо перехопити”, та підводного безпілотного апарата Посейдон.

Трамп не став уточнювати, чи мав він на увазі саме Росію, коли говорив про “інші країни”.

Однак він наголосив, що проведення Сполученими Штатами випробувань ядерної зброї є “необхідним” для підтримання глобального балансу сил.

Востаннє США здійснювали ядерні випробування у 1992 році.

