Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Китаю Сі Цзіньпін знає про можливі наслідки військових дій на Тайвані.

Про це він сказав в інтерв’ю, яке вийшло в ефірі програми 60 Minutes на CBS.

Трамп про Тайвань та розмову з Сі

У Трампа поцікавилися, чи накаже він американським військам захищати Тайвань, якщо Сі Цзіньпін ухвалить рішення про вторгнення на острів, хоча глава Білого дому переконаний, що Китай не зробить цього, поки він перебуває на посаді.

Трамп сказав, що він і Сі не порушували це питання під час зустрічі і що китайські чиновники “знають наслідки” військових дій проти Тайваню.

За його словами, ця тема “ніколи не піднімалася” під час їхньої зустрічі минулого тижня.

– Він ніколи не піднімав це питання. Люди були трохи здивовані цим. Але вони розуміють, що буде. Він відкрито сказав, і його люди відкрито сказали на зустрічах: Ми ніколи нічого не зробимо, поки Трамп є президентом, тому що вони знають наслідки, – сказав Трамп.

Це інтерв’ю Трампа для програми 60 Minutes стало першим за п’ять років і першим після того, як він подав позов, а потім уклав угоду з материнською компанією CBS Paramount щодо інтерв’ю 2024 року з тодішньою кандидаткою в президенти від демократів Камалою Гарріс.

