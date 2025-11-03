Ирландское правительство согласовало сокращение срока пребывания новоприбывших украинцев в государственном жилье с 90 до 30 дней.

Об этом сообщает национальный вещатель RTE.

Ирландия меняет правила проживания украинцев: что известно

— Ранее лица, бежавшие от войны в Украине, могли оставаться в таком жилье до 90 дней. По данным правительства, если текущая тенденция сохранится — когда около 50 человек в день нуждаются в 90-дневном размещении — все доступные места могут быть исчерпаны уже в этом месяце, — отмечается в сообщении.

Кроме того, правительственный подкомитет согласовал введение еженедельных финансовых взносов за проживание в государственном жилье для ищущих убежища, которые имеют работу.

Министр юстиции Джим О’Каллаган пояснил, что механизм будет разработан совместно с министром-государственным секретарем Колмом Брофи и представлен правительственным партиям в ближайшие недели перед передачей в Кабинет для окончательного утверждения.

По словам министра, плата для жителей центров системы IPAS (Межведомственная служба по предоставлению убежища) может составлять от €15 до €238 в неделю, в зависимости от уровня дохода.

— В конечном итоге, это будет решение правительства, но мы рекомендуем эти предложения и считаем их уместными, — сказал он.

О’Каллаган также признал, что с сентября количество украинцев, прибывающих в Ирландию, существенно возросло.

По его словам, с начала полномасштабной войны в 2022 году в страну прибыли более 100 тыс. украинцев, и в настоящее время около 80 тыс. из них остаются в Ирландии.

Напомним, согласно опросу, проведенному Институтом исследования общественного мнения INSA, большинство немцев не поддерживают денежные выплаты переселенцам из Украины.

