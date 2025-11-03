Ірландія скоротить термін надання державного житла українцям: кого це стосується
- Ірландія скорочує термін проживання новоприбулих українців у держжитлі з 90 до 30 днів.
- Працюючим шукачам притулку планують запровадити щотижневу оплату від €15 до €238.
Ірландський уряд погодив скорочення терміну перебування новоприбулих українців у державному житлі з 90 до 30 днів.
Про це повідомляє національний мовник RTE.
Ірландія змінює правила проживання українців: що відомо
– Раніше особи, які тікали від війни в Україні, могли залишатися в такому житлі до 90 днів. За даними уряду, якщо поточна тенденція збережеться – коли близько 50 людей на день потребують 90-денного розміщення – усі доступні місця можуть бути вичерпані вже цього місяця, – зазначено в повідомленні.
Окрім цього, урядовий підкомітет погодив запровадження щотижневих фінансових внесків за проживання у державному житлі для шукачів притулку, які мають роботу.
Міністр юстиції Джим ОʼКаллаган пояснив, що механізм буде розроблений спільно з міністром-державним секретарем Колмом Брофі та представлений урядовим партіям у найближчі тижні перед передачею до Кабінету для остаточного затвердження.
За словами міністра, плата для мешканців центрів системи IPAS (Міжвідомча служба з надання притулку) може становити від €15 до €238 на тиждень, залежно від рівня доходу.
– Зрештою, це буде рішення уряду, але ми рекомендуємо ці пропозиції і вважаємо їх доречними, – сказав він.
ОʼКаллаган також визнав, що з вересня кількість українців, які прибувають до Ірландії, суттєво зросла.
За його словами, від початку повномасштабної війни з 2022 року до країни прибули понад 100 тис. українців, і нині близько 80 тис. з них залишаються в Ірландії.
Нагадаємо, згідно з опитуванням, проведеним Інститутом дослідження громадської думки INSA, більшість німців не підтримують грошові виплати переселенцям з України.