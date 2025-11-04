У ніч на 4 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили вогневе ураження двох стратегічних об’єктів нафтопереробної інфраструктури Росії.

Про це повідомили ССО ЗСУ.

Атаковані два підприємства нафтопереробної галузі РФ

ССО поцілили по Стерлітамакському нафтохімічному заводу в Республіці Башкортостан, який розташований за понад 1 300 кілометрів від українського кордону.

Це підприємство є ключовим виробником компонентів для авіаційного керосину, різних видів каучуків та іонолу.

Завод має стратегічне значення для оборонно-промислового комплексу РФ і є важливим джерелом надходжень до бюджету країни.

Місцева влада підтвердила факти вибухів і руйнацій на території підприємства.

– Також підрозділи ССО у взаємодії з ГУР та СБС уразили Нижньогородський НПЗ. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, що має потужність близько 17 млн тон нафти на рік, – зазначається у дописі.

Нижньогородський НПЗ виробляє дизельне паливо, бензин, авіаційний гас та інші нафтопродукти.

Окрім важливості для російського військово-промислового комплексу, завод має критичну роль у забезпеченні паливом московського регіону – постачає його безпосередньо через трубопровід.

Це вже третє успішне ураження цього підприємства в 2025 році.

Сили спеціальних операцій заявляють, що продовжують вживати асиметричних заходів з метою зупинки ворога.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ.

Зафіксовано влучання в об’єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

