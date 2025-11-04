Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна ничего не должна Украине за защиту во время войны. Однако, по его словам, Будапешт оказывает помощь в рамках программ Евросоюза, хотя и не по собственному желанию.

Об этом глава венгерского правительства написал в сети Х.

Орбан назвал выступление Зеленского атакой на Венгрию

Премьер отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе во время саммита по расширению ЕС, которое он назвал “атакой на Венгрию и венгерское правительство с различными обвинениями”.

— Я также хотел бы обратить внимание президента на то, что поддержка, которую Украина получает от Европейского Союза, включает также венгерские деньги. Мы не рады этому, но это все равно факт. Я должен отвергнуть предположение, что Венгрия что-то должна Украине. Украина не защищает Венгрию от кого-то и ничего. Мы не просили такого и никогда не будем просить, — отметил он.

Орбан добавил, что безопасность его государства обеспечивают национальные оборонные силы и НАТО, “членом которого Украина (к счастью) не является”.

Он отметил, что Венгрия приняла украинских беженцев, организовала обучение в трех украинских школах, лечит раненых военных, принимает детей в лагерях, обучает медперсонал и участвует в восстановлении украинских школ и детсадов.

Кроме того, по словам премьера, в 2024 году Венгрия была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Украину.

— На данный момент мы потратили в общей сложности €200 млн на гуманитарную помощь украинцам. Обидно, если это ничего не значит для президента Зеленского, — написал глава венгерского правительства.

Орбан предлагает стратегическое партнерство без членства в ЕС

В то же время он подтвердил, что не поддерживает и не будет поддерживать евроинтеграцию Украины.

По словам Орбана, “каждое государство-член имеет суверенное право поддерживать или противостоять вступлению нового члена. Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в ЕС.

По мнению премьера, вступление Украины в ЕС «принесет войну в Европу и выведет деньги венгров в Украину».

— Мы считаем, что Союз должен заключить стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС. Это наше предложение. Мы будем придерживаться этой позиции в будущем, поскольку имеем на это полное право, — отметил Орбан.

Напомним, во время саммита по расширению ЕС Владимир Зеленский заявил, что он не должен что-то предлагать Орбану.

— Я думаю, что Виктор Орбан должен предложить что-то Украине, которая защищает всю Европу от России. И даже сейчас, во время этой войны, мы не получили от него никакой поддержки, поддержки нашего видения жизни, — подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что блокирование пути Украины в ЕС является поддержкой политики Владимира Путина.

