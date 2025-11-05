Порт і НПЗ у російському Туапсе зупинили роботу після атаки дронів – ЗМІ
- 2 листопада після атаки українських дронів у Росії призупинено експорт пального в порту Туапсе, а місцевий нафтопереробний завод зупинив перероблювання нафти через пошкодження інфраструктури.
- Атака також спричинила пожежу на нафтоналивному терміналі, а три танкери були відведені від причалів.
Порт у російському Туапсе припинив експорт пального, а місцевий нафтопереробний завод зупинив перероблювання нафти після атаки українських дронів, яка відбулася 2 листопада.
Порт Туапсе у РФ призупинив експорт пального
Як пише Reuters, це підтверджується даними LSEG про відстеження суден, а також інформацією від двох джерел у галузі.
2 листопада влада Краснодарського краю повідомила про пошкодження інфраструктури та будівлі нафтоналивного термінала через падіння уламків дронів. Адміністрація регіону підтвердила, що атака спричинила пожежу в порту Туапсе.
За інформацією LSEG, під час атаки в порту перебували три танкери, що завантажували нафту, дизельне пальне та мазут. Станом на 5 листопада, всі судна були відведені від причалів і стояли на якорі поблизу порту.
За даними джерел, Туапсинський нафтопереробний завод, власником якого є компанія Роснефть, припинив свою роботу 3 листопада внаслідок пошкодження інфраструктури.
Цей нафтопереробний завод орієнтований на експорт. Він має потужність 240 тис. барелів нафти на добу. Підприємство виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль та дизельне пальне з високим вмістом сірки.
Нафтопереробний завод, який неодноразово ставав мішенню для атак дронів, здебільшого постачає свою продукцію до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини. До атаки очікувалося, що в листопаді Туапсинський завод збільшить експорт нафтопродуктів.
2 листопада Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження інфраструктури РН-Туапсинський НПЗ у бухті міста Туапсе Краснодарського краю на території Російської Федерації.