Порт у російському Туапсе припинив експорт пального, а місцевий нафтопереробний завод зупинив перероблювання нафти після атаки українських дронів, яка відбулася 2 листопада.

Як пише Reuters, це підтверджується даними LSEG про відстеження суден, а також інформацією від двох джерел у галузі.

2 листопада влада Краснодарського краю повідомила про пошкодження інфраструктури та будівлі нафтоналивного термінала через падіння уламків дронів. Адміністрація регіону підтвердила, що атака спричинила пожежу в порту Туапсе.

За інформацією LSEG, під час атаки в порту перебували три танкери, що завантажували нафту, дизельне пальне та мазут. Станом на 5 листопада, всі судна були відведені від причалів і стояли на якорі поблизу порту.

За даними джерел, Туапсинський нафтопереробний завод, власником якого є компанія Роснефть, припинив свою роботу 3 листопада внаслідок пошкодження інфраструктури.

Цей нафтопереробний завод орієнтований на експорт. Він має потужність 240 тис. барелів нафти на добу. Підприємство виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль та дизельне пальне з високим вмістом сірки.

Нафтопереробний завод, який неодноразово ставав мішенню для атак дронів, здебільшого постачає свою продукцію до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини. До атаки очікувалося, що в листопаді Туапсинський завод збільшить експорт нафтопродуктів.

2 листопада Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження інфраструктури РН-Туапсинський НПЗ у бухті міста Туапсе Краснодарського краю на території Російської Федерації.

