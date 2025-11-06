У Сполучених Штатах ухвалили рішення зменшити кількість авіарейсів на 10% у 40 найбільших аеропортах країни.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційні заяви Міністерства транспорту США.

Скорочення авіарейсів у США: що відомо

Як повідомив міністр транспорту США Шон Даффі, зміни торкнуться найбільш завантажених аеропортів, серед яких — Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Атланта, Лос-Анджелес і Даллас.

За попередніми підрахунками експертів, нові обмеження можуть призвести до скасування або перенесення близько 1,8 тис. рейсів, що вплине на понад 268 тис. пасажирів.

При цьому міжнародні перельоти поки що не планують обмежувати — заходи стосуються лише внутрішніх маршрутів.

Нагадаємо, що станом на 6 листопада 2025 року шатдаун уряду США триває вже 36 днів, ставши найдовшим в історії країни.

Попередній рекорд — 35 днів — припадав на період із 22 грудня 2018 до 25 січня 2019 року.

Причиною паралічу державних структур є неможливість Конгресу домовитися про ухвалення короткострокової резолюції щодо фінансування федерального бюджету.

Як повідомила посол України у США Ольга Стефанішина, 4 листопада Сенат не зміг ухвалити документ уже в 14-й раз — законопроєкт підтримали лише 54 сенатори за необхідних 60.

При цьому президент США Дональд Трамп запевнив, що ситуація не завдає значної шкоди американській економіці.

Виступаючи на бізнес-форумі у Маямі, він заявив:

— Нині ми настільки сильні, що я не вважаю, що щось може нам зашкодити.

Водночас Трамп визнав, що відновлення роботи уряду було б “хорошим кроком”, адже сотні тисяч держслужбовців залишаються без заробітної плати.

