Российский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Волгограде прекратил работу после атаки украинских дронов.

Об этом пишет Reuters.

Россия чуть ли не ежедневно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, однако и Украина наносит ответные удары. Под прицелом электроподстанции, нефтеперерабатывающие заводы, нефтехранилища и трубопроводы.

Атака на Волгоградский НПЗ

Во время атаки украинских дронов повреждена основная перерабатывающая установка CDU-5 мощностью 9 100 тонн в сутки, что составляет пятую часть общей мощности завода. Также поражена гидрокрекинг-установка мощностью 11 тыс. тонн в сутки.

— Завод остановлен. CDU-5 горел, гидрокрекинг получил некоторые повреждения, — сообщил один из источников Reuters.

В 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,7 млн тонн нефти, или 5,1% от общего объема российской нефтепереработки.

6 ноября Украина атаковала Россию по меньшей мере 75 ударными дронами, что привело к пожару в промышленной зоне Волгограда.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в промышленной зоне Красноармейского района города, который ранее назывался Сталинградом, вспыхнул пожар.

В этом районе расположен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

18 сентября подразделения Сил специальных операций нанесли удар по Волгоградскому НПЗ.

9 октября Силы специальных операций нанесли удар по газоперерабатывающему заводу ЛУКОЙЛ-Коробковский ГПЗ и линейно-производственной диспетчерской станции Ефимовка в Волгоградской области.

Ночью 19 октября в результате атаки дронов прогремели взрывы на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области.

