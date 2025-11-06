Волгоградский НПЗ приостановил работу после атаки украинских дронов — СМИ
- Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде приостановил работу после атаки украинских беспилотников.
- Дроны раньше неоднократно атаковали Волгоградский НПЗ.
Российский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Волгограде прекратил работу после атаки украинских дронов.
Об этом пишет Reuters.
Россия чуть ли не ежедневно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, однако и Украина наносит ответные удары. Под прицелом электроподстанции, нефтеперерабатывающие заводы, нефтехранилища и трубопроводы.
Атака на Волгоградский НПЗ
Во время атаки украинских дронов повреждена основная перерабатывающая установка CDU-5 мощностью 9 100 тонн в сутки, что составляет пятую часть общей мощности завода. Также поражена гидрокрекинг-установка мощностью 11 тыс. тонн в сутки.
— Завод остановлен. CDU-5 горел, гидрокрекинг получил некоторые повреждения, — сообщил один из источников Reuters.
В 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,7 млн тонн нефти, или 5,1% от общего объема российской нефтепереработки.
6 ноября Украина атаковала Россию по меньшей мере 75 ударными дронами, что привело к пожару в промышленной зоне Волгограда.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в промышленной зоне Красноармейского района города, который ранее назывался Сталинградом, вспыхнул пожар.
В этом районе расположен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.
18 сентября подразделения Сил специальных операций нанесли удар по Волгоградскому НПЗ.
9 октября Силы специальных операций нанесли удар по газоперерабатывающему заводу ЛУКОЙЛ-Коробковский ГПЗ и линейно-производственной диспетчерской станции Ефимовка в Волгоградской области.
Ночью 19 октября в результате атаки дронов прогремели взрывы на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области.