Російський нафтопереробний завод (НПЗ) у Волгограді припинив роботу після атаки українських дронів.

Про це пише Reuters.

Росія чи не щодня атакує українську енергетичну інфраструктуру, проте й Україна б’є у відповідь. Під прицілом електропідстанції, нафтопереробні заводи, нафтосховища та трубопроводи.

Атака на Волгоградський НПЗ

Під час атаки українських дронів пошкоджено основну переробну установку CDU-5, потужністю 9 100 тонн на добу, що становить п’яту частину загальної потужності заводу. Також уражено гідрокрекінг-установку потужністю 11 тис. тонн на добу.

— Завод зупинено. CDU-5 горів, гідрокрекінг зазнав деяких пошкоджень, — повідомило одне з джерел для Reuters.

У 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,7 млн тонн нафти, або 5,1% від загального обсягу російського нафтоперероблення.

6 листопада Україна атакувала Росію щонайменше 75 ударними дронами, що призвело до пожежі в промисловій зоні Волгограда.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що у промисловій зоні Красноармійського району міста, яке раніше називалося Сталінградом, спалахнула пожежа.

У цьому районі розташований Волгоградський нафтопереробний завод.

18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили Волгоградський НПЗ.

9 жовтня Сили спеціальних операцій уразили газопереробний завод ЛУКОЙЛ-Коробківський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію Єфімовка у Волгоградській області.

Вночі 19 жовтня через атаку дронів пролунали вибухи на Новокуйбишевському НПЗ, що у Самарській області.

Джерело : Reuters

