Волгоградський НПЗ призупинив роботу після атаки українських дронів – ЗМІ
- Нафтопереробний завод у Волгограді призупинив роботу після атаки українських безпілотників.
- Дрони раніше неодноразово атакували Волгоградський НПЗ.
Російський нафтопереробний завод (НПЗ) у Волгограді припинив роботу після атаки українських дронів.
Про це пише Reuters.
Росія чи не щодня атакує українську енергетичну інфраструктуру, проте й Україна б’є у відповідь. Під прицілом електропідстанції, нафтопереробні заводи, нафтосховища та трубопроводи.
Атака на Волгоградський НПЗ
Під час атаки українських дронів пошкоджено основну переробну установку CDU-5, потужністю 9 100 тонн на добу, що становить п’яту частину загальної потужності заводу. Також уражено гідрокрекінг-установку потужністю 11 тис. тонн на добу.
— Завод зупинено. CDU-5 горів, гідрокрекінг зазнав деяких пошкоджень, — повідомило одне з джерел для Reuters.
У 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,7 млн тонн нафти, або 5,1% від загального обсягу російського нафтоперероблення.
6 листопада Україна атакувала Росію щонайменше 75 ударними дронами, що призвело до пожежі в промисловій зоні Волгограда.
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що у промисловій зоні Красноармійського району міста, яке раніше називалося Сталінградом, спалахнула пожежа.
У цьому районі розташований Волгоградський нафтопереробний завод.
18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили Волгоградський НПЗ.
9 жовтня Сили спеціальних операцій уразили газопереробний завод ЛУКОЙЛ-Коробківський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію Єфімовка у Волгоградській області.
Вночі 19 жовтня через атаку дронів пролунали вибухи на Новокуйбишевському НПЗ, що у Самарській області.