Ночью 6 ноября в России дроны атаковали Костромскую ГРЕС в Волгореченске и нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Волгограднафтопереработка в Волгограде.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко и местные Telegram-каналы.

Атака на Костромскую ГРЕС: что известно

— Костромская область РФ, ГРЕС стало плохо ночью, — написал Коваленко.

По сообщению местных жителей, была атакована Костромская ГРЕС (филиал ПАО Интер РАО — Электрогенерация — Ред.), расположенная в городе Волгореченск Костромской области на правом берегу Волги.

Сейчас смотрят

Установленная электрическая мощность станции составляет 3 600 МВт (восемь турбин К-300-240 мощностью 300 МВт каждая и одна турбина К-1200-240-3 мощностью 1 200 МВт).

В качестве топлива на этой ГРЕС используется природный газ и мазут.

Губернатор Костромской области Сергей Сытников убеждает, что атака дронов была отбита.

Оперативные службы, утверждает глава региона, «устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры».

Электроснабжение, уверяет Сергей Сытников, не нарушено. Пострадавших нет.

Между тем оперативный штаб принял решение закрыть на один день детские сады и школы Волгореченска якобы из соображений безопасности.

Атака на завод Лукойл-Волгограднефтепереработка в Волгограде: что известно

— Также немного подгорело на НПЗ Лукойла в Волгограде, — написал руководитель ЦПД о ночной атаке.

Ночью 6 ноября также произошла атака на завод Лукойл-Волгограднефтепереработка в Волгограде.

Губернатор региона Андрей Бочаров убеждает, что из-за «падения обломков» в промзоне Красноармейского района произошел пожар, к тушению которого оперативно привлекли спасателей.

Местные утверждают, что одной из целей атаки стал нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Волгограднефтепереработка, расположенный в черте города.

По предварительным данным, именно на территории предприятия был зафиксирован взрыв и возгорание.

Напомним, этой ночью также произошли пожары в Симферополе на территории временно оккупированного Крыма.

По сообщению местных Telegram-каналов, на территории, где произошел пожар, расположена нефтебаза Крымнафтозбут и ГРЕС.

В настоящее время информация о масштабах пожара и пострадавших уточняется.

Что известно о НПЗ Лукойл

Лукойл-Волгограднефтепереработка — это нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), принадлежащий компании Лукойл, одному из крупнейших нефтяных холдингов России.

Предприятие расположено в Волгограде, входит в структуру ПАО Лукойл и является одним из ключевых производственных объектов компании.

На заводе осуществляется глубокая переработка нефти, производятся бензины, дизельное топливо, мазут, авиационное топливо, битум и другие нефтепродукты.

Завод неоднократно модернизировали — Лукойл заявлял, что это один из самых современных НПЗ компании в России, который обеспечивает топливом Южный федеральный округ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.