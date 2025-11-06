В ночь на 5 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по базе хранения, подготовки и запуска беспилотников Shahed на временно оккупированной территории Донецка, в частности на территории Донецкого аэропорта.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ поразили объекты оккупантов

По данным объективного контроля, на территории объекта зафиксирована серия взрывов и мощная вторичная детонация.

Операцию провели подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем (414 бригада) и Сил специальных операций ВСУ.

Также Силы обороны нанесли удар по Волгоградскому НПЗ, расположенному в Волгоградской области России.

Годовой объем переработки нефтепродуктов этого завода составляет 15,7 млн тонн, это 5,6% от всей переработки в РФ. В районе цели были зафиксированы взрывы и пожар.

Кроме того, с целью снижения логистических возможностей противника на территории временно оккупированной АР Крым поражены 3 объекта ГСМ:

На нефтебазе в населенном пункте Гвардейское зафиксировано успешное попадание в резервуар и цистерны с ГСМ на сливной эстакаде.

На двух базах ГСМ в Симферополе поражены резервуарные парки. Зафиксировано возгорание резервуаров с топливом.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора как на его территории, так и на временно оккупированных территориях.

Факты ICTV также писали о пожарах в Симферополе ночью 6 ноября. Перед пожарами очевидцы слышали звуки, похожие на пролет беспилотников.

