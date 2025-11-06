ВСУ нанесли удар по базе Shahed в Донецке, НПЗ в Волгограде и объектам в Крыму – Генштаб
В ночь на 5 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по базе хранения, подготовки и запуска беспилотников Shahed на временно оккупированной территории Донецка, в частности на территории Донецкого аэропорта.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
ВСУ поразили объекты оккупантов
По данным объективного контроля, на территории объекта зафиксирована серия взрывов и мощная вторичная детонация.
Операцию провели подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем (414 бригада) и Сил специальных операций ВСУ.
Также Силы обороны нанесли удар по Волгоградскому НПЗ, расположенному в Волгоградской области России.
Годовой объем переработки нефтепродуктов этого завода составляет 15,7 млн тонн, это 5,6% от всей переработки в РФ. В районе цели были зафиксированы взрывы и пожар.
Кроме того, с целью снижения логистических возможностей противника на территории временно оккупированной АР Крым поражены 3 объекта ГСМ:
- На нефтебазе в населенном пункте Гвардейское зафиксировано успешное попадание в резервуар и цистерны с ГСМ на сливной эстакаде.
- На двух базах ГСМ в Симферополе поражены резервуарные парки. Зафиксировано возгорание резервуаров с топливом.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора как на его территории, так и на временно оккупированных территориях.
Факты ICTV также писали о пожарах в Симферополе ночью 6 ноября. Перед пожарами очевидцы слышали звуки, похожие на пролет беспилотников.