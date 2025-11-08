20 тис. осіб без світла: у Бєлгороді блекаут після ймовірного удару по ТЕЦ
Вибухи в Бєлгороді РФ пролунали ввечері 8 листопада. Без світла залишилися близько 20 тис. жителів міста внаслідок ракетного удару по ТЕЦ Луч.
Про це пишуть місцеві пабліки з посиланням на заяву губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова.
Вибухи в Бєлгороді 8 листопада: місто без світла
За попередніми даними, на ТЕЦ Луч під час ракетного удару були пошкоджені газотурбінні установки, які виробляли електроенергію.
До цього були знищені газотурбіни на Бєлгородській ТЕЦ і до сьогоднішнього дня Луч залишався єдиною ТЕЦ в місті, яка продовжувала працювати, оскільки під час попередніх ударів газотурбіни пошкодити не вдалося.
За іншою інформацією, ракетний удар міг пошкодити тільки трансформатори на території ТЕЦ. У цьому випадку електропостачання вдасться швидко відновити.
За словами губернатора, постраждалих в результаті атаки немає.
У Бєлгороді загорілися кілька гаражів, їх гасять пожежники.
Нагадаємо, вибухи в Бєлгороді прогриміли ввечері 28 листопада. Тоді у місті частково зникли світло, вода та інтернет.
Через те, що в Бєлгороді зникло світло, зупинилися ліфти, магазини закрилися або приймали тільки готівку.
Міський транспорт ходив з перебоями, на частині вулиць не було освітлення, також не працювали світлофори.
Водоканал і лікарні в Бєлгороді перейшли на резервні джерела живлення.