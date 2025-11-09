Ночью 9 ноября прогремели мощные взрывы в Воронеже. По предварительной информации, три ракеты попали в новый энергоблок Воронежской ТЭЦ-1.

Атака на Воронежскую ТЭЦ-1 9 ноября: что известно

Так, по данным Telegram-канала Exilenova+, ночью в 04:25 три ракеты попали в ТЭЦ, в частности: одна ракета ударила по внешней стороне котельной №1, вторая ракета пробила крышу и разрушила основание здания, а третья ракета могла попасть в здание теплогенерации с турбинами.

Отмечается, что две из ракет попали в здание, где стоят котлы-утилизаторы, парогенераторы, теплообменники и паровые турбины. Все это работает вместе с газотурбинными модулями LM6000 PD Sprint, которые производят первичную электроэнергию.

На фото из соцсетей видно, что одна из ракет пробила крышу и попала в центральную часть котельной с основным оборудованием.

После атаки на Воронежскую ТЭЦ-1 местные жители жалуются на отсутствие электричества и тепла.

Сообщается, что новый энергоблок Воронежской ТЭЦ-1 построили в 2019 году.

Известно, что Воронежская ТЭЦ-1 имеет электрическую мощность примерно 378,3 МВт, а тепловую мощность примерно 1 389,3 Гкал/ч.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что в России есть полет по ТЭЦ в Воронеже и по подстанции в Таганроге.

Что говорит местная власть о взрывах в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над Воронежем российские силы ПВО сбили несколько беспилотников. Предварительно, без пострадавших.

— На одном из коммунальных объектов возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали. В связи с возгоранием приняты меры, из-за которых в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления, — рассказал Гусев.

Также решили временно остановить подачу электроэнергии в некоторые районы города. Впоследствии свет восстановили всем потребителям.

По словам губернатора, во время атаки на Воронеж повреждена кровля одного из предприятий строительной отрасли и частично выбиты стекла в ряде домов. Повреждены несколько автомобилей и внутренние сети отопления.

