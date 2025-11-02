Операторы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем нанесли ряд успешных ударов по энергетической инфраструктуре оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале 14-го отдельного полка БпАК СБС ВСУ.

Атаки на подстанции

Так, наши военные атаковали электроподстанции врага с применением управляемых ударных беспилотников FP-1.

Дроны атаковали подстанции Киснева-2, Победа, Новодонбасская, Коммунарская, Липецкая и Черкасская, питающие оккупированную Луганскую область.

Так, подстанция Кисневая-2 находится возле Алчевска. После поражения там вспыхнул масштабный пожар. Подстанция Победа расположена возле Должанска. Подстанция Коммунарская также возле Алчевска — после удара там начался пожар и поднялся столб густого дыма.

Подстанция Новодонбасская находится в Ганновке. Подстанция Черкасская — в населенном пункте Лозовское.

А Липецкая электроподстанция расположена в населенном пункте Грязи Липецкой области.

По результатам ударной работы наших операторов, большая часть оккупированной Луганской области осталась без света.

— Это является прямым ответом на атаки россиян по энергетической инфраструктуре подконтрольной Украине части Донецкой области, — подчеркнули военные.

Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди сообщил, что украинские дроны нанесли удар по пяти подстанциям. Общая мощность пораженных объектов составляет 5066 МВА.

Вечером 1 ноября прогремели взрывы в Железногорске Курской области. Местные жители жаловались на проблемы со светом.

