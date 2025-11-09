Атаковано Воронезьку ТЕЦ-1 у РФ: у місті проблеми зі світлом та теплом
Вночі 9 листопада пролунали потужні вибухи у Воронежі. За попередньою інформацією, три ракети влучили у новий енергоблок Воронезької ТЕЦ-1.
Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.
Атака на Воронезьку ТЕЦ-1 9 листопада: що відомо
Так, за даними Telegram-каналу Exilenova+, вночі о 04:25 три ракети влучили в ТЕЦ, зокрема: одна ракета вдарила зовнішній бік котельної №1, друга ракета пробила дах і зруйнувала основу будівлі, а третя ракета могла влучити в будівлю теплогенерації з турбінами.
Зазначається, що дві з ракет влучили в будівлю, де стоять котли-утилізатори, парогенератори, теплообмінники та парові турбіни. Все це працює разом із газотурбінними модулями LM6000 PD Sprint, які виробляють первинну електроенергію.
На фото із соцмереж видно, що одна з ракет пробила дах і влучила в центральну частину котельні з основним обладнанням.
Після атаки на Воронезьку ТЕЦ-1 місцеві жителі жаліються відсутність електрики та тепла.
Повідомляється, що новий енергоблок Воронезької ТЕЦ-1 збудували у 2019 році.
Відомо, що Воронезька ТЕЦ-1 має електрична потужність приблизно 378,3 МВт, а теплову потужність приблизно 1 389,3 Гкал/год.
Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що у Росії є приліт по ТЕЦ у Воронежі та по підстанції у Таганрозі.
Що каже місцева вдала про вибухи у Воронежі
Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що над Воронежем російські сили ППО збили кілька безпілотників. Попередньо, без постраждалих.
– На одному з комунальних об’єктів виникло загоряння, яке оперативно ліквідували. У зв’язку із загорянням вжито заходів, через які в деяких будинках могли спостерігатися коливання температури центрального опалення, – розповів Гусєв.
Також вирішили тимчасово зупинити подачу електроенергії у деякі райони міста. Згодом світло відновили усім споживачам.
За словами губернатора, під час атаки на Воронеж пошкоджено покрівлю одного з підприємств будівельної галузі та частково вибито скло у низці будинків. Пошкоджено кілька автівок та внутрішні мережі опалення.
Фото: Exilenova+