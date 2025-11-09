Вночі 9 листопада пролунали потужні вибухи у Воронежі. За попередньою інформацією, три ракети влучили у новий енергоблок Воронезької ТЕЦ-1.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Атака на Воронезьку ТЕЦ-1 9 листопада: що відомо

Так, за даними Telegram-каналу Exilenova+, вночі о 04:25 три ракети влучили в ТЕЦ, зокрема: одна ракета вдарила зовнішній бік котельної №1, друга ракета пробила дах і зруйнувала основу будівлі, а третя ракета могла влучити в будівлю теплогенерації з турбінами.

Зазначається, що дві з ракет влучили в будівлю, де стоять котли-утилізатори, парогенератори, теплообмінники та парові турбіни. Все це працює разом із газотурбінними модулями LM6000 PD Sprint, які виробляють первинну електроенергію.

На фото із соцмереж видно, що одна з ракет пробила дах і влучила в центральну частину котельні з основним обладнанням.

Після атаки на Воронезьку ТЕЦ-1 місцеві жителі жаліються відсутність електрики та тепла.

Повідомляється, що новий енергоблок Воронезької ТЕЦ-1 збудували у 2019 році.

Відомо, що Воронезька ТЕЦ-1 має електрична потужність приблизно 378,3 МВт, а теплову потужність приблизно 1 389,3 Гкал/год.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що у Росії є приліт по ТЕЦ у Воронежі та по підстанції у Таганрозі.

Що каже місцева вдала про вибухи у Воронежі

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що над Воронежем російські сили ППО збили кілька безпілотників. Попередньо, без постраждалих.

– На одному з комунальних об’єктів виникло загоряння, яке оперативно ліквідували. У зв’язку із загорянням вжито заходів, через які в деяких будинках могли спостерігатися коливання температури центрального опалення, – розповів Гусєв.

Також вирішили тимчасово зупинити подачу електроенергії у деякі райони міста. Згодом світло відновили усім споживачам.

За словами губернатора, під час атаки на Воронеж пошкоджено покрівлю одного з підприємств будівельної галузі та частково вибито скло у низці будинків. Пошкоджено кілька автівок та внутрішні мережі опалення.

Фото: Exilenova+

