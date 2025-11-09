Росія може напасти на країни ЄС до закінчення війни в Україні – Зеленський
- Зеленський заявив, що Путін може відкрити новий фронт у ЄС ще до завершення війни в Україні.
- Президент пов’язав зростання активності дронів у Європі з невдачами Росії на українському фронті.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може атакувати країни Європейського Союзу ще до завершення війни проти України, оскільки російський диктатор Володимир Путін опинився у “патовій ситуації”.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю британському виданню The Guardian.
Росія може напасти на країни ЄС – Зеленський
За словами президента, існує ймовірність, що Росія відкриє новий фронт проти іншої європейської держави ще до завершення бойових дій в Україні.
– Я так вважаю. Він може це зробити. Ми повинні забути про загальний європейський скептицизм щодо того, що Путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись інде. Він може зробити і те, і інше одночасно, – наголосив Зеленський.
Він пов’язав підвищення злочинної активності в Європі, зокрема появу дронів-приманок у Польщі та інциденти з безпілотниками над європейськими аеропортами, із тим, що Росія не досягла значного прогресу на фронті в Україні.
– Путін перебуває в безвихідній ситуації з точки зору реального успіху. Для нього це скоріше патова ситуація. Ось чому ці невдачі можуть змусити його шукати інші території, – зазначив президент.
Зеленський описав Росію як велику й агресивну державу, якій необхідний зовнішній ворог, щоб об’єднувати різні етнічні групи та регіони країни.
На його думку, Путін вважає своїми противниками США та загалом Захід.
– Дружба з Росією не є рішенням для Америки. З точки зору цінностей, Україна набагато ближча до США, ніж Росія, – додав глава держави.
Президент також заявив, що Путін радикально налаштував російське суспільство на війну, поставив цілі, яких не може досягти.
Через відсутність реальних успіхів на полі бою він опинився у глухому куті.