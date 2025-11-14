Генштаб подтвердил поражение порта Новороссийск, Саратовского НПЗ и склада ГСМ
В ночь на 14 ноября Силы обороны Украины нанесли серию точечных ударов по стратегически важным объектам на территории РФ.
Об этом сообщили Генеральный штаб ВСУ и Силы беспилотных систем Украины.
Поражение порта Новороссийск
Украинские подразделения нанесли удар по пункту базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае.
Для атаки применялись ракеты украинского производства Нептун и ударные беспилотники различных типов.
Повреждены важные объекты портовой инфраструктуры, в частности нефтяной терминал Шесхарис, а также пусковая установка ЗРК С-400 и хранилище ракет, что привело к детонации и масштабному пожару.
Окончательный объем финансовых и технических потерь уточняется.
Поражение Саратовского нефтеперерабатывающего завода
Также подтверждено поражение Саратовского НПЗ — одного из ключевых элементов топливной инфраструктуры РФ.
На территории завода фиксировали взрывы и пожар.
Силы специальных операций сообщили, что удар был нанесен операторами 1-го отдельного центра СБС во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Цель была поражена на расстоянии около 600 километров от государственной границы Украины.
Окончательные последствия атаки уточняются.
Что известно о Саратовском НПЗ
Саратовский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Саратов недалеко от Энгельса, входит в структуру Роснефти и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий региона.
Проектная мощность завода — около 7 млн тонн нефти в год, а фактический годовой объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн.
Предприятие выпускает более 20 видов продукции: бензин, дизель, авиационное топливо, мазут, битум, вакуумный газойль и другие нефтепродукты, которые используются как в гражданском секторе, так и в оборонной промышленности РФ.
Завод имеет стратегическое значение из-за близости к авиабазе в Энгельсе, где дислоцируются российские дальние бомбардировщики.
НПЗ активно обеспечивает топливом российские оккупационные войска и элементы военной логистики, что делает его одним из приоритетных объектов для поражения.
Удар по складу горюче-смазочных материалов вблизи Энгельса
Еще одним объектом атаки стал комплекс по хранению горюче-смазочных материалов Комбинат Кристалл вблизи Энгельса в Саратовской области.
В районе цели зафиксированы взрывы и возгорания.