У ніч на 14 листопада Сили оборони України завдали серії точкових ударів по стратегічно важливих об’єктах на території РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ та Сили безпілотних систем України.

Ураження порту Новоросійськ

Українські підрозділи завдали удару по пункту базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї.

Для атаки застосовувалися ракети українського виробництва Нептун та ударні безпілотники різних типів.

Пошкоджено важливі об’єкти портової інфраструктури, зокрема нафтовий термінал Шесхаріс, а також пускову установку ЗРК С-400 і сховище ракет, що спричинило детонацію та масштабну пожежу.

Остаточний обсяг фінансових та технічних втрат уточнюється.

Ураження Саратовського нафтопереробного заводу

Також підтверджено ураження Саратовського НПЗ — одного з ключових елементів паливної інфраструктури РФ.

На території заводу фіксували вибухи та пожежу.

Сили спеціальних операцій повідомили, що удар було нанесено операторами 1-го окремого центру СБС у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Ціль була уражена на відстані близько 600 кілометрів від державного кордону України.

Остаточні наслідки атаки уточнюються.

Що відомо про Саратовський НПЗ

Саратовський нафтопереробний завод, розташований у місті Саратов неподалік Енгельса, входить до структури Роснефті і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств регіону.

Проєктна потужність заводу — близько 7 млн тонн нафти на рік, а фактичний річний обсяг переробки у 2023 році становив 4,8 млн тонн.

Підприємство випускає понад 20 видів продукції: бензин, дизель, авіаційне пальне, мазут, бітум, вакуумний газойль та інші нафтопродукти, які використовуються як у цивільному секторі, так і в оборонній промисловості РФ.

Завод має стратегічне значення через близькість до авіабази в Енгельсі, де дислокуються російські дальні бомбардувальники.

НПЗ активно забезпечує паливом російські окупаційні війська та елементи військової логістики, що робить його одним з пріоритетних об’єктів для ураження.

Удар по складу пально-мастильних матеріалів поблизу Енгельса

Ще одним об’єктом атаки став комплекс зі зберігання пально-мастильних матеріалів Комбінат Кристал поблизу Енгельса в Саратовській області.

У районі цілі зафіксовано вибухи та займання.

