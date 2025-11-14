Взрывы в Новороссийске РФ прогремели ночью 14 ноября. В результате атаки беспилотников была повреждена нефтебаза на перегрузочном комплексе Шесхарис.

Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Взрывы в Новороссийске 14 ноября: какие последствия

Атака дронов началась около полуночи. Беспилотники атаковали Новороссийск. Аэропорты Краснодара и Геленджика временно закрыты.

В результате атаки также есть попадания по складу в воинской части.

Каспийский трубопроводный консорциум имеет нефтяной терминал под Новороссийском.

Напомним, этой ночью в Севастополе прогремела серия мощных взрывов. Местные жители сообщали, что в домах тряслись окна.

Также были зафиксированы взрывы вблизи аэропорта Бельбек, после чего россияне подняли истребитель.

Местные писали в пабликах о взрывах в Южной бухте Севастополя.

