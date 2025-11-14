Взрывы в Новороссийске 14 ноября: дроны атаковали нефтебазу
Взрывы в Новороссийске РФ прогремели ночью 14 ноября. В результате атаки беспилотников была повреждена нефтебаза на перегрузочном комплексе Шесхарис.
Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Взрывы в Новороссийске 14 ноября: какие последствия
Атака дронов началась около полуночи. Беспилотники атаковали Новороссийск. Аэропорты Краснодара и Геленджика временно закрыты.
В результате атаки также есть попадания по складу в воинской части.
Каспийский трубопроводный консорциум имеет нефтяной терминал под Новороссийском.
Напомним, этой ночью в Севастополе прогремела серия мощных взрывов. Местные жители сообщали, что в домах тряслись окна.
Также были зафиксированы взрывы вблизи аэропорта Бельбек, после чего россияне подняли истребитель.
Местные писали в пабликах о взрывах в Южной бухте Севастополя.