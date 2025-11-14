В четверг, 13 ноября, украинская разведка провела операцию, которая перекрыла важную логистическую артерию России.

Об этом сообщает ГУР Министерства обороны Украины.

ГУР взорвало Транссибирскую магистраль

По информации ГУР, вблизи населенного пункта Сосновка в Хабаровском крае РФ прогремел взрыв, который заблокировал движение грузов на Транссибирской магистрали — одной из ключевых железнодорожных линий России.

Эта линия используется для поставок оружия и боеприпасов, в частности из Северной Кореи.

— В результате спецоперации Главного управления разведки под откос сошел грузовой поезд, повреждено железнодорожное полотно, — говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что спецслужбы Кремля в очередной раз продемонстрировали свою неспособность эффективно контролировать даже наиболее важные инфраструктурные объекты, критические для оккупантов.

Напомним, в ночь на 14 ноября в Новороссийске в РФ прогремели взрывы.

В результате атаки беспилотников была повреждена нефтебаза на перегрузочном комплексе Шесхарис.

Источники в СБУ уточнили, что были поражены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки.

Днем 14 ноября на нефтетерминале продолжался сильный пожар.

