Транссибирская магистраль в РФ взорвана: по ней враг поставлял оружие из КНДР
- Украинская разведка провела спецоперацию вблизи Сосновки в Хабаровском крае РФ.
- Взрыв перекрыл движение грузов по Транссибирской магистрали, которая используется для поставки оружия.
В четверг, 13 ноября, украинская разведка провела операцию, которая перекрыла важную логистическую артерию России.
Об этом сообщает ГУР Министерства обороны Украины.
ГУР взорвало Транссибирскую магистраль
По информации ГУР, вблизи населенного пункта Сосновка в Хабаровском крае РФ прогремел взрыв, который заблокировал движение грузов на Транссибирской магистрали — одной из ключевых железнодорожных линий России.
Эта линия используется для поставок оружия и боеприпасов, в частности из Северной Кореи.
— В результате спецоперации Главного управления разведки под откос сошел грузовой поезд, повреждено железнодорожное полотно, — говорится в сообщении.
В ГУР подчеркнули, что спецслужбы Кремля в очередной раз продемонстрировали свою неспособность эффективно контролировать даже наиболее важные инфраструктурные объекты, критические для оккупантов.
Напомним, в ночь на 14 ноября в Новороссийске в РФ прогремели взрывы.
В результате атаки беспилотников была повреждена нефтебаза на перегрузочном комплексе Шесхарис.
Источники в СБУ уточнили, что были поражены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки.
Днем 14 ноября на нефтетерминале продолжался сильный пожар.