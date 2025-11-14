Транссибірську магістраль у РФ підірвано: нею ворог постачав зброю з КНДР
- Українська розвідка провела спецоперацію поблизу Сосновки в Хабаровському краї РФ.
- Вибух перекрив рух вантажів на Транссибірській магістралі, яка використовується для постачання зброї.
У четвер, 13 листопада, українська розвідка провела операцію, яка перекрила важливу логістичну артерію Росії.
Про це повідомляє ГУР Міністерства оборони України.
ГУР підірвало Транссибірську магістраль
За інформацією ГУР, поблизу населеного пункту Сосновка в Хабаровському краї РФ пролунав вибух, який заблокував рух вантажів на Транссибірській магістралі – одній з ключових залізничних ліній Росії.
Ця лінія використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема з Північної Кореї.
– Внаслідок спецоперації Головного управління розвідки під укіс зійшов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно, – йдеться в повідомленні.
В ГУР наголосили, що спецслужби Кремля вкотре продемонстрували свою нездатність ефективно контролювати навіть найбільш важливі інфраструктурні об’єкти, критичні для окупантів.
Нагадаємо, у ніч на 14 листопада в Новоросійську в РФ прогриміли вибухи.
Внаслідок атаки безпілотників була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі Шесхарис.
Джерела в СБУ уточнили, що були уражені нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідна інфраструктура та насосні установки.
Вдень 14 листопада на нафтотерміналі продовжувалася сильна пожежа.