Вибухи у Новоросійську 14 листопада: дрони атакували нафтобазу
Вибухи у Новоросійську РФ пролунали уночі 14 листопада. Унаслідок атаки безпілотників була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі Шесхарис.
Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.
Вибухи у Новоросійську 14 листопада: які наслідки
Атака дронів почалася близько опівночі. Безпілотники атакували Новоросійськ. Аеропорти Краснодара та Геленджика тимчасово закриті.
Унаслідок атаки також є влучання по складу у військовій частині.
Каспійський трубопровідний консорціум має нафтовий термінал під Новоросійськом.
Нагадаємо, цієї ночі у Севастополі пролунала серія потужних вибухів. Місцеві жителі повідомляли, що у будинках тряслися вікна.
Також були зафіксовані вибухи поблизу аеропорту Бельбек, після чого росіяни підняли винищувач.
Місцеві писали у пабліках про вибухи в Південній бухті Севастополя.