Вибухи у Новоросійську РФ пролунали уночі 14 листопада. Унаслідок атаки безпілотників була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі Шесхарис.

Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.

Вибухи у Новоросійську 14 листопада: які наслідки

Атака дронів почалася близько опівночі. Безпілотники атакували Новоросійськ. Аеропорти Краснодара та Геленджика тимчасово закриті.

Унаслідок атаки також є влучання по складу у військовій частині.

Каспійський трубопровідний консорціум має нафтовий термінал під Новоросійськом.

Нагадаємо, цієї ночі у Севастополі пролунала серія потужних вибухів. Місцеві жителі повідомляли, що у будинках тряслися вікна.

Також були зафіксовані вибухи поблизу аеропорту Бельбек, після чого росіяни підняли винищувач.

Місцеві писали у пабліках про вибухи в Південній бухті Севастополя.

