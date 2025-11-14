Российский порт Новороссийск на Черном море временно приостановил отгрузку нефти после масштабной украинской атаки ракетами и дронами.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Последствия удара по порту Новороссийск

По данным издания, атака на порт Новороссийск 14 ноября стала одной из самых серьезных в отношении экспортных мощностей РФ за последние месяцы.

На мировом рынке новость вызвала скачок нефтяных котировок — цены выросли более чем на 2% из-за опасений перебоев с поставками.

В результате атаки Черноморский порт Новороссийск временно приостановил экспорт нефти — объем, эквивалентный 2,2 млн баррелей в сутки, или 2% мировых поставок.

В частности, Транснефть временно прекратила транспортировку нефти в порт Новороссийск, хотя компания официально ситуацию не комментирует.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который экспортирует казахстанскую нефть через терминал в Южной Озереевке, также остановил отгрузки на несколько часов.

Однако после завершения воздушной тревоги работу возобновили.

Этот терминал расположен в 15 км от Новороссийска и в ноябре планирует экспортировать 1,45 млн баррелей в сутки.

Атака на порт Новороссийск: что известно

В ночь на 14 ноября в российском Новороссийске прогремела серия взрывов.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, удар беспилотников вызвал пожар и повреждение нефтебазы на перегрузочном комплексе Шесхарис.

Боевые действия развернулись около полуночи — в воздух поднялись вражеские дроны, после чего в городе зафиксировали несколько мощных взрывов.

Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что по Новороссийску применили крылатые ракеты Нептун и несколько типов ударных беспилотников.

В ведомстве подчеркнули, что атака проводилась в рамках стратегии ослабления военного и экономического потенциала России.

По данным отраслевых источников, в октябре отгрузки российской сырой нефти через терминал Шесхарис в Новороссийске составили 3,22 млн тонн, или 761 тыс. баррелей в сутки.

За первые 10 месяцев 2025 года этот показатель достиг 24,716 млн тонн.

