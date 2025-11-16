Російські банки втратили вже близько 1 трлн рублів через масовий відтік коштів клієнтів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Причини відтоку коштів із банків РФ

За даними ЦПД, домогосподарства та бізнес у Росії щомісяця виводять із банків більше грошей, ніж вносять.

Російські медіа намагаються пояснити це відключеннями мобільного інтернету, мовляв, люди почали частіше розраховуватися готівкою.

Втім, експерти наголошують, що реальні причини ширші, серед них:

погіршення економічної ситуації на тлі війни та санкцій;

зниження ставок за депозитами та доходів населення;

посилення негативних очікувань бізнесу;

зростання недовіри до банків та держави через тиск влади на бізнес для отримання коштів на війну.

— Попри всі намагання Кремля створити ілюзію благополуччя, продовження війни проти України заганяє російську економіку все глибше в кризу, – наголошують в ЦПД.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначав, що економічний тиск на Росію зростає не лише через відтік коштів із банків, а й через міжнародні фактори.

Тому російська економіка наразі перебуває на межі.

