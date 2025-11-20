Европейские страны в четверг, 20 ноября, выступили против так называемого мирного плана США по завершению войны России против Украины.

Документ, вероятно, потребует от Киева отказаться от части территорий и частично разоружиться, что союзники Украины давно считают равнозначным капитуляции. Об этом сообщает Reuters.

Европа против “мирного плана” США в отношении Украины

Министры иностранных дел стран Европейского Союза, собравшиеся в Брюсселе, воздержались от слишком подробных комментариев по поводу “мирного плана” США, который еще не обнародован.

Но они четко дали понять, что не примут требования о территориальных уступках со стороны Киева.

— Украинцы хотят мира – справедливого мира, который уважает суверенитет всех, длительного мира, который не может быть поставлен под сомнение будущей агрессией. Но мир не может быть капитуляцией, – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Верховная представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас подчеркнула, что любой план мира должен готовиться с привлечением Украины и европейских партнеров. Также она отметила, что не слышала ни о каких уступках со стороны России.

— Если бы Россия действительно хотела мира, она могла бы согласиться на безусловное прекращение огня уже некоторое время назад, но вместо этого мы снова видим удары по гражданским. Мы приветствуем все содержательные усилия по завершению этой войны, но, как уже было сказано, речь должна идти о справедливом и устойчивом мире, — сказала Кая Каллас журналистам перед встречей в Брюсселе.

Ранее СМИ обнародовали детали “мирного плана”, который в Майами разработали представители России и США.

План состоит из 28 пунктов. Он, среди прочего, предусматривает требование к Украине отдать РФ весь Донбасс, включая территории, которые сейчас контролирует Киев, а также сократить численность Вооруженных сил вдвое.

