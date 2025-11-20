Європейські країни у четвер, 20 листопада, виступили проти так званого мирного плану США щодо завершення війни Росії проти України.

Документ, ймовірно, вимагатиме від Києва відмовитися від частини територій та частково роззброїтися, що союзники України давно вважають рівнозначним капітуляції. Про це повідомляє Reuters.

Європа проти “мирного плану” США щодо України

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу, які зібралися в Брюсселі, утрималися від надто детальних коментарів щодо “мирного плану” США, який ще не оприлюднено.

Але вони чітко дали зрозуміти, що не приймуть вимоги про територіальні поступки з боку Києва.

– Українці хочуть миру – справедливого миру, який поважає суверенітет усіх, тривалого миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією. Але мир не може бути капітуляцією, – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що будь-який план миру повинен готуватися із залученням України та європейських партнерів. Також вона зауважила, що не чула про жодні поступки з російського боку.

– Якби Росія справді хотіла миру, вона могла б погодитися на безумовне припинення вогню вже якийсь час тому, натомість ми знову бачимо удари по цивільних. Ми вітаємо усі змістовні зусилля задля завершення цієї війни, але, як вже було сказано, має йтися про справедливий і сталий мир, – сказала Кая Каллас журналістам перед зустріччю в Брюсселі.

Раніше ЗМІ оприлюднили деталі “мирного плану”, який у Маямі напрацювали представники Росії та США.

План складається із 28 пунктів. Він, серед іншого, передбачає вимогу до України віддати РФ весь Донбас, включно з територіями, які зараз контролює Київ, а також скоротити чисельність Збройних сил удвічі.

