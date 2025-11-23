Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за підсумками переговорів з Україною у Женеві буде внесено зміни в американський “мирний план”.

Про це повідомляє Sky News.

Рубін анонсував зміни до “мирного плану”

За підсумками переговорів Рубіо сказав ЗМІ, що сьогоднішні зустрічі були для нього “найпродуктивнішими” і “найрезультативнішими”.

Він уточнив, що команда Вашингтона вносить у “мирний план” деякі зміни. За словами Рубіо, багато що належить ще зробити, додаткова інформація буде надана пізніше.

– У нас є дуже хороший робочий продукт, який був створений на основі внеску всіх зацікавлених сторін, і ми змогли пройтися по деяких із цих пунктів зараз, пункт за пунктом. І я вважаю, що ми досягли хорошого прогресу, – заявив держсекретар.

Він повідомив, що зараз команди США та України розійшлися по своїх кімнатах, оскільки американська команда “працює над деякими із запропонованих нам пропозицій”.

– Ми працюємо над ними, вносячи деякі зміни в надії на подальше зближення розбіжностей і наближення до того, що влаштує як Україну, так і, звичайно ж, Сполучені Штати, – сказав Рубіо.

Держсекретар наголосив, що будь-який план потребує схвалення Трампа та Зеленського, а також того, щоб Росія висловила свою позицію, але він почувався щодо цього “спокійно”.

Нагадаємо, днями США представили новий “мирний план” для України з 28 пунктів.

Згідно з документом, Україна серед іншого повинна буде вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння.

У Єврораді заявили, що мирний план США може стати основним для завершення війни, але потребує суттєвих доопрацювань.

