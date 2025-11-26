Президент США Дональд Трамп прокоментував опубліковану Bloomberg стенограму, де його спецпредставник Стів Віткофф нібито радив росіянам, як найефективніше подати американському лідерові пропозиції щодо мирного плану для України.

Про це стало відомо з трансляції Білого дому.

Розмова Віткоффа з Ушаковим про мирний план: реакція Трампа

За словами американського лідера, у словах Стіва Віткоффа немає нічого незвичайного.

Дональд Трамп назвав такі дії звичною практикою переговорів.

Він пояснив, що роль посередника полягає в тому, щоб донести позицію обох сторін конфлікту і “продати” їхні аргументи обом учасникам.

— Йому потрібно пояснити Україні, що пропонує Росія, і показати Росії, що очікує Україна. Це стандартна форма переговорів. Посередник має переконати обидві сторони у важливості певних кроків, — сказав Трамп.

Він додав, що не слухав аудіозапис, проте припустив, що Віткофф аналогічно працює і з Україною.

— Я не чув запис, але це звичайна практика. Можу уявити, що він так само пояснює Україні, адже обидві сторони повинні робити поступки та отримувати щось натомість, — резюмував президент США.

Нагадаємо, що Bloomberg оприлюднив розшифровку двох телефонних розмов, пов’язаних із мирним планом США щодо України.

Перша, за даними видання, відбулася 14 жовтня між Стівом Віткоффом і помічником Путіна Юрієм Ушаковим.

У ній американець нібито радив, як росіяни можуть краще представити свої пропозиції Трампу, а також рекомендував здійснити дзвінок до приїзду президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

Віткофф пропонував, зокрема, привітати Трампа з мирною угодою щодо Гази та відзначити його роль у просуванні миру, водночас обговорюючи подібний підхід для плану щодо України.

У другій розшифровці фігурували Ушаков і російський посланник Кирило Дмитрієв, які обговорювали передачу Віткоффу проєкту мирного плану.

Ушаков висловлював побоювання, що США можуть змінити документ не на користь Росії.

Bloomberg зазначив, що неможливо достовірно встановити, які саме пропозиції Москва передала Вашингтону і наскільки вони вплинули на початковий план із 28 пунктів, який 23 листопада був доопрацьований у Женеві.

