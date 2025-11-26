Президент США Дональд Трамп заверил, что не устанавливал конкретного срока для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом стало известно из трансляции Белого дома.

Дедлайн для соглашения с Россией: заявление Трампа

Во время общения с прессой в Белом доме Трамп уточнил, что Виткофф на следующей неделе поедет в Москву для обсуждения мирного плана США с главой Кремля Владимиром Путиным.

Журналисты спросили, означает ли это, что крайний срок для заключения соглашения — День благодарения 27 ноября — больше не актуален и есть ли новый дедлайн.

— Посмотрим. Они назначили дату, и эта дата будет в ближайшем будущем… У меня нет дедлайна. Знаете, какой дедлайн для меня? Когда все закончится. И я думаю, что все устали воевать. Они теряют слишком много людей, — ответил Трамп.

Лидер США также прокомментировал пункты мирного соглашения, сказав, что план из 28 пунктов вовсе не был планом, а был концепцией, и, судя по всему, количество пунктов сократилось.

— Это была концепция… Оттуда они берут каждый из 28 пунктов, и потом вы доходите до 22 пунктов, — заявил глава Белого дома.

Напомним, недавно в западных СМИ был опубликован новый мирный план США по завершению войны в Украине, который насчитывал 28 пунктов, но из-за условий документа считался выгодным России.

23 ноября делегации США, Украины и Европы провели в Женеве консультации и доработали документ, чтобы сделать его более выгодным для Киева, по данным Financial Times, план сократили с 28 до 19 пунктов.

По итогам переговоров США и Украина опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что окончательные детали плана будут согласованы на встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

