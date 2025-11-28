Нижняя палата парламента Германии, Бундестаг, сегодня одобрила федеральный бюджет на 2026 год.

Об этом сообщает Spiegel.

Депутаты поддержали для правительства канцлера Фридриха Мерца объем расходов в €524,5 млрд – это на €21,5 млрд больше по сравнению с 2025 годом.

Для покрытия расходов в рамках основного бюджета планируется привлечь займы на сумму почти €98 млрд.

Отдельно учитываются кредиты для специальных фондов, направленных на нужды Бундесвера и развитие инфраструктуры.

Более трети всего бюджета приходится на расходы в сфере труда и социальной политики.

Одновременно расходы на оборону увеличиваются до около €108 млрд, что является самым высоким показателем с момента окончания холодной войны.

Украина получит из принятого бюджета €11,5 млрд, которые пойдут на артиллерийские системы, дроны, бронетехнику и другое оборудование.

По информации Министерства обороны ФРГ, это самая большая сумма поддержки с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, в сентябре Бундестаг утвердил бюджет на 2025 год, принятие которого отложили из-за досрочных парламентских выборов.

В ноябре издание Welt писало, что правительство Германии планирует увеличить оборонную поддержку Украины в 2026 году на дополнительные €3 млрд.

Таким образом, общий объем помощи увеличится до более €11,5 млрд.

