Німеччина затвердила бюджет на 2026 рік із €11,5 млрд для України
- Бундестаг затвердив федеральний бюджет Німеччини на 2026 рік із видатками €524,5 млрд та планом залучити майже €98 млрд позик.
- Україна отримає €11,5 млрд на озброєння та техніку, що є рекордною сумою від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Нижня палата парламенту Німеччини, Бундестаг, сьогодні схвалила федеральний бюджет на 2026 рік.
Про це інформує Spiegel.
Бундестаг схвалив бюджет Німеччини на 2026 рік
Депутати підтримали для уряду канцлера Фрідріха Мерца обсяг видатків у €524,5 млрд – це на €21,5 млрд більше порівняно з 2025 роком.
Для покриття витрат у межах основного бюджету планується залучити позики на майже €98 млрд.
Окремо враховуються кредити для спеціальних фондів, спрямованих на потреби Бундесверу та розвиток інфраструктури.
Понад третина всього бюджету припадає на видатки у сфері праці та соціальної політики.
Одночасно видатки на оборону збільшуються до близько €108 млрд, що є найвищим показником від завершення холодної війни.
Україна отримає з ухваленого бюджету €11,5 млрд, які підуть на артилерійські системи, дрони, бронетехніку та інше обладнання.
За інформацією Міністерства оборони ФРН, це найбільша сума підтримки від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Нагадаємо, у вересні Бундестаг затвердив бюджет на 2025 рік, ухвалення якого відтермінували через дострокові парламентські вибори.
У листопаді видання Welt писало, що уряд Німеччини планує збільшити оборонну підтримку України у 2026 році на додаткові €3 млрд.
Таким чином загальний обсяг допомоги збільшиться до понад €11,5 млрд.