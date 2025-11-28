Нижня палата парламенту Німеччини, Бундестаг, сьогодні схвалила федеральний бюджет на 2026 рік.

Про це інформує Spiegel.

Депутати підтримали для уряду канцлера Фрідріха Мерца обсяг видатків у €524,5 млрд – це на €21,5 млрд більше порівняно з 2025 роком.

Для покриття витрат у межах основного бюджету планується залучити позики на майже €98 млрд.

Окремо враховуються кредити для спеціальних фондів, спрямованих на потреби Бундесверу та розвиток інфраструктури.

Понад третина всього бюджету припадає на видатки у сфері праці та соціальної політики.

Одночасно видатки на оборону збільшуються до близько €108 млрд, що є найвищим показником від завершення холодної війни.

Україна отримає з ухваленого бюджету €11,5 млрд, які підуть на артилерійські системи, дрони, бронетехніку та інше обладнання.

За інформацією Міністерства оборони ФРН, це найбільша сума підтримки від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, у вересні Бундестаг затвердив бюджет на 2025 рік, ухвалення якого відтермінували через дострокові парламентські вибори.

У листопаді видання Welt писало, що уряд Німеччини планує збільшити оборонну підтримку України у 2026 році на додаткові €3 млрд.

Таким чином загальний обсяг допомоги збільшиться до понад €11,5 млрд.

