У ніч на 29 листопада російське Міноборони заявило про масштабну атаку українських безпілотників на десять регіонів РФ та тимчасово окупований Крим.

За їхньою інформацією, російська ППО начебто “перехопила та знищила 103 українські дрони”.

Атака дронів на Росію: що відомо

За офіційними даними РФ, найбільшу кількість безпілотників було збито над Білгородською областю – 26.

Зараз дивляться

Над Ростовською зафіксували 20 збитих дронів, по 11 над Рязанською та Краснодарським краєм, п’ять – над Воронезькою.

Над Липецькою областю, за повідомленням, було знищено чотири дрони, над Курською – три, по одному – над Астраханською та Волгоградською областями, а також над Азовським морем.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив, що атаки відбулися у Таганрозі, Кам’янському, Міллерівському, Азовському та Дубівському районах.

За його словами, у Таганрозі внаслідок ударів “пошкоджено багатоквартирний будинок, зруйновано дах гуртожитку технікуму будіндустрії та технологій, згорів приватний будинок”.

Атака на Афіпський НПЗ

На території Краснодарського краю, у Сіверському районі, оперативний штаб регіону повідомив про пожежу на Афіпському нафтопереробному заводі.

Вогонь охопив площу 250 квадратних метрів, його локалізували, персонал евакуювали в укриття.

– Пошкоджено частину технічного обладнання на території заводу, резервуари не постраждали, – йдеться у повідомленні оперштабу.

Крім того, в селищі Афіпське уламки безпілотника спричинили займання на території підсобного господарства агропідприємства.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.